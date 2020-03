Eesti uudised Liikumispuudega naine: „Kõige suurem takistus tööle minemisel on hirm.“ Kristiina Tilk , täna, 21:05 Jaga: M

Margarita jäi ootamatult ratastooli, kuid ei lase end sellest heidutada. Ta julgustab teisigi erivajadustega inimesi kodust välja tulema ning tööle minema. Foto: Teet Malsroos

„Kõige suurem takistus tööle minemisel on hirm. Kui ma ratastooli jäin, siis mõtlesin, et kõik – mina jään koju. Kartsin, mida teised minust mõtlevad, kuidas nad mind vaatavad. Hirm oli, et ma ei saa väljaspool kodu hakkama,“ meenutab liikumispuudega naine elu vahetult pärast seda, kui ootamatu haigus tal sõna otseses mõttes jalad alt lõi.