Haigladraamad annetavad näitlejate näomaskid päris arstidele 

Terviseminister Matt Hancock möönis, et haiglatel on probleeme vajalike vahendite hankimisega, mille peale BBC haiglasarjade produtsent Simon Harper teatas, et on igati sobilik, et draamad, mille eesmärgiks on rahvale näidata arstide kangelaslikkust, annetavad kasutamata jäänud kostüümielemendid neile, kellel neid päriselt vaja läheb.