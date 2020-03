Lennujaamas ja sadamas lõpetati termokaamerate töö

Tallinna sadamas on termokaamerate eemaldamine seotud piirikontrolli taastamisega sisepiiril ning sellega, et viiruse leviku peatamiseks on üle mindud järgmisesse faasi ehk nüüd keskendutakse nakkuse siseriikliku leviku tõkestamisele, selgitas Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Ivo Utsar. Alates 17. märtsist võivad riiki siseneda ainult Eesti kodanikud ning Eesti elamisloa või elamisõigusega välismaalased ning neil on kohustus püsida 14 päeva kodus. "Praegu küsib politseinik piirikontrolli käigus reisijalt ka võimalike haigussümptomite kohta ning saab vajadusel mõõta kehatemperatuuri. Samuti jagame piiripunktis Terviseameti infovoldikuid koroonaviiruse kohta. Seega ei täida termokaamerad enam seda eesmärki, mis algselt reisijate monitoorimisel oli, ning seadmed eemaldati PPA ja Terviseameti ühisel otsusel," rääkis Utsar. Terviseamet suunas ressursi sinna, kus abikäsi enim vaja ehk haiglatesse ning politsei piirikontrolli.