SUUR INTERVJUU | Terviseameti juht: prognoosime 30 000 haigestunut ja 1300 hospitaliseerimist, see on leebe prognoos 

Terviseameti peadirektor Merike Jürilo ütleb intervjuus Õhtulehele, et Eestit poleks koroonaviiruse levikust päästnud ka see, kui oleksime end juba varem riigina lukku pannud. „Siis me oleks tänaseks päevaks ühiskonnana peaaegu et kokku kukkumas.“

Kui paljude Eesti inimeste haigestumiseks peame praegu valmis olema?

On musti ja vähem musti stsenaariume. Aga tõenäosus, et lähinädalatel kasvab haigestunute ja kriitilises seisus patsientide arv, on väga suur.

Mis see kõige mustem stsenaarium siis on? Kümned või sajad tuhanded haigestunud?

Veebruaris prognoosisime umbes 30 000 haigestunut ja 1300 hospitaliseerimist, sealhulgas paarsada intensiivravi vajavat patsienti. See oli veel leebe prognoos. Et tervishoiusüsteem suudaks raskeid haigeid aidata enne, kui uued rasked haiged peale tulevad, tuleb hoida viiruse levik sellisena, et korraga ei haigestuks palju inimesi. Piltlikult öeldes: et need 1300 hospitaliseerimist ei juhtuks ühel nädalal.

Kui 30 000 on leebe prognoos, mis see mitte nii leebe prognoos siis on?

Praegu jään vastuse võlgu, sest ei ole teadusnõukogu raportiga veel tutvunud. Aga kui me tegime esimese kiire prognoosi, tuginesime WHO välja töötatud ja Eestile kohandatud gripimudelile. Nüüdseks on viroloogid ja teadlased saanud kasutada Eesti oma andmestikku. See on parema prognoosi tegemiseks oluline.

Alles hiljuti olid ju teadlased hädas, et tahaks riigile appi tulla, aga nende abi justkui ei vajata.

Meile on teadlased kogu aeg abiks olnud. Ega terviseamet pole ju ise midagi välja mõelnud.