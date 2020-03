Mosambiigi ametnikud avastasid veoautost 64 migrandi surnukeha 

Ametnikud kommenteerisid BBC-le, et on päris kindlad, et veoautost leitud inimesed tulid Etioopiast. Arvatavasti surid nad õhupuuduse tõttu. Mosambiiki ja selle põhjapoolset naaberriiki Malawit läbib väga sageli kasutatav illegaalse inimkaubanduse tee, mille lõpp-punktiks on Lõuna-Aafrika Vabariik, kus vaesematest riikidest pärit rahvas loodab leida tööd, toitu ja paremaid elamistingimusi. Antud veok oligi teel just Malawist, kui piiril võimudele silma hakkas.