VIDEO| Võitlus koroonaviirusega: valitsus piirab inimeste kogunemisi ja käike kaubanduskeskustesse 

Peaminister ütles pressikonverentsil, et järgnevad nädalad on võitluses viirusega kõige kriitilisemad. „Palun veel kõige tugevamat pingutust. Peame käitume meie-ühiskonnana, mitte mina-ühiskonnana,“ ütles Ratas. Valitsusjuht lisas, et arutatud on erinevaid stsenaariume ning olevalt viiruse levimisest on olemas plaanid, kuidas stsenaariumitega hakkama saada. „Me ei saa öelda, et oleme kriisi seljatanud. Tegelikult on raskemad ajad veel ees.“