Juhtkiri | Valitsus peab kaaluma täielikku sulgemist 

Kuigi peaminister Jüri Ratas hoiatas rahvast, et peame olema valmis olukorra hullemaks minekuks, ütles president omakorda, et komandanditunni kehtestamiseks pole vajadust. Samas on Euroopas riike, kus on olukord meist palju halvem ning kus on resoluutselt kehtestatud komandanditund. See tähendab, et võib minna vaid poodi ning keelust üleastujaid trahvitakse karmilt.