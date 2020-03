Juhtkiri | Uued piirangud vähendavad viirusekontakte 

Eesti oli lootuse pannud küll inimeste mõistlikkusele, kuid elu näitab, et paljud ei pea piiranguid millekski. Rulaplatsid olid teismelisi täis ning lahti murti isegi spordiväljakute väravaid. Ja mis täiskasvanute eeskujust rääkida, kui Stroomi randki oli puhkajaid täis, nii nagu suvel. Grilliti seltskonniti ja veedeti perekonniti aega – selline on meie tegelik vastutustundlikkuse tase.

Kuid tähtsamgi veel on arstide arvamus: arstide liit soovis, et peaminister sulgeks kõik asutused, mis pole hädavajalikud ning PERHi arstid soovitavad rahval püsida kodus. Paraku on nii, et äratus jõuab kohale alles siis, kui oled juba hädas, nagu kinnitab ka nakatunud Saaremaa omavalitsusjuht. Oma võimaluste piirini jõudnud sealse haigla abipalve näitab, mis võib ka mujal Eestis juhtuda, kui viiruse leviku piiramist ei võeta tõsiselt. Seni oli isegi mänguväljakuid sulgev Tallinn oma tegemistes teadlikum kui oli riik oma äsjase otsuseni.