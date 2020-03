Isamaa: miks rünnatakse kriisi ajal Helir-Valdor Seederit? 

Miks valitsus üldse teise samba maksete peatamist kaalub? Praeguses eriolukorras on valitsus välja käinud mitmed meetmed, mis pakuvad Eesti ettevõtetele ja inimestele lühiajalist majanduslikku tuge. Me räägime mõne kuu pikkusest perioodist. See on aga alles kriisi algfaas.

Selge on see, et järgnevate kuude jooksul näeme me märkimisväärset maksulaekumiste vähenemist ning töökohtade kaotust. Pikas plaanis ei ole riigil võimalik elada üle enda võimete. Kui toimub järsk majanduse kokku tõmbumine peab riik paratamatul üle vaatama enda kulud. Selleks tuleb juba täna kaaluda erinevaid võimalusi. Üks võimalik kulude kokkuhoiu koht on teise pensionisamba maksete ajutine peatamine.