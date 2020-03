Eesti uudised Tänavu tohib hallhülgeid küttida vähem kui mullu Toimetas Marvel Riik , täna, 16:33 Jaga: M

Hallhüljes. Foto: Rauno Volmar / Ekspress Meedia

Viimasel kolmel aastal on keskmiselt loendatud 5029 hallhüljest. Vastavalt liigikaitse tegevuskavale on kokku lepitud, et küttida tohi 1% eelmise aasta loendatud isendite arvust. Selle järgi tohib tänavu küttida 50 hüljest, seisab keskkonnaagentuuri aruandes.