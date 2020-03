Volditav nutitelefon Mate Xs – kas lihtsalt edev nutividin või praktiline töövahend?  

Volditava ekraani tehnoloogia võib esmapilgul tunduda edvistava liialdusena, mis eelkõige köidaks tehnoloogiafanaatikuid, kuid nii see kaugeltki pole. Suurem ekraan tagab erakordse kasutajasõbralikkuse, sest võimaldab sama kompaktset seadet kasutada nii telefoni kui ka tahvelarvutina – see teeb kõik argised asjaajamised, näiteks meilide lugemise-saatmise ning pikemate tekstidega töötamise oluliselt mugavamaks.

Mate Xs kokkuvolditav ekraan on paigaldatud telefoni välisküljele, mis tähendab, et ka aktiivsel kasutamisel ekraan ei amortiseeru ega „kortsu“. Filigraanne süsteem põhineb Falcon Wingi nimelisel liigendustehnoloogial, mis koosneb rohkem kui sajast kogu telefoni katvast ühendusest. Vältimaks ekraani avanemist taskus või kotis, on ekraani kinnitamiseks seadeldis varustatud külgribal asuva lukustusnupuga.

Telefoni avades lülitub seadeldis automaatselt ümber suuremale ekraanisuurusele ning ühtlasi on võimalik avada korraga kaks äppi ning nendes paralleelselt töötada, ilma et peaks pidevalt rakenduste vahel navigeerima. Just võimalus toimetada samaaegselt mitmes rakenduses ongi volditavate telefonide üks peamisi praktilisi eeliseid, sest lubab kasutajal mugavamalt ja tõhusamalt toimetada nii tekstide kui multimeediaga.

Huawei on juba aastaid kogunud tuntust oma kaamerasüsteemidega ning iga uus telefon toob kasutajateni uuendusi nii tehnoloogia kui ka tarkvara vallas. Oma tippmudelile on Huawei paigaldanud Leica supersensoriga nelikkaamera, mis sisaldab endas 40 MP supersensoriga põhikaamerat, 16 megapikslist ülilainurkkaamerat, telefotokaamerat ja 3D sügavuskaamerat. Leica süsteem pakub kõiki võimalusi, mida volditava korpusega telefonilt võiks oodata ja võimaldab teha enneolematu kvaliteediga fotosid. Loomulikult suudab ülitundlik Leica nelikkaamera teha professionaalsel tasemel fotosid ka hämaras. Huawei tehisintellektil põhinev pildistabilisaator tagab stabiilse võtte ka 30-kordsel suumimisel.

Esmaklassilise kasutajakogemuse tagamiseks on Mate Xs varustatud Huawei võimsaima, kaheksatuumalise graafikaprotsessori ning Kirin 990 5G SoC kiibiga, seega töötab telefon nii 2G, 3G, 4G kui ka 5G võrkudes. Nutitelefoni toiteallikaks on 4500 mAh aku, mis peab ilusti vastu ka pikema päeva ning mida saab vajadusel kaasaantava 45W laadijaga imekiiresti turgutada. Kõik see mahub telefoni, mis kokkuvolditult on kõigest 11 ning avatuna oma õhemast servast vaid 5,4 millimeetri paksune.