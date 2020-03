„Pärastlõunal saad aru, et pole päev läbi tilkagi vett joonud.“ EMO arsti igapäevaelu koroonapandeemias 

Doktor Spencer ärkab hommikul kell pool seitse. Esimene prioriteet on valmistada pirakas termosetäis kohvi – kõik kohvikud, mis tee peale jäävad, on ju kinni. Jalutuskäik tööle NewYork-Presbyteriani haiglasse tundub kui pühapäevane, nii tühjad on suurlinna tänavad.