„Pärastlõunal saad aru, et pole päev läbi tilkagi vett joonud.“ EMO arsti igapäevaelu koroonaepideemias 

Twitteris levib ka pöördumine mitmelt Itaalia linnapealt, kes hurjutavad inimesi, kes karantiininõudest korralikult kinni ei pea. Nad viskavad küll nalja, kuid tegelikult on olukord kõigi jaoks surmtõsine. „Tean, et mõned tahavad koolilõpupidusid pidada,“ räägib üks meer. „Kui seda teete, saadame politsei välja. Leegiheitjatega.“ Üks linnapea jalutab väljakul lauatennist mängivate noorukite poole ja käsutab: „Minge koju! Mängige arvutimänge!“

„Misjaoks on teil vaja mobiilseid juuksureid?“ sõimab emotsinaalne linnapea hoolimatuid kodanikke. „Kas te ei saa aru, et teie kirst oleks kinnine?“ Veel üks linnajuht kirjeldab, et nägi kodanikku sörki tegemas, mis iseenesest pole paha, kuid tal oli kaasas silmnähtavalt jooksmisest kurnatud koer. „Ma ütlesin talle: „Teate, see siin pole praegu mingi film. Te pole Will Smith filmis „Ma olen legend“ (maailmalõputeemaline märulifilm, kus Smithi tegelasel on koer – G. K.)“. Te peate koju minema.““