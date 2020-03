Seisukoht | Aga kui koroona on kõigest soojendusetendus? 

Ja tasub rõhutada, et koroonakriis pole Eestis ega suuremas osas maailma nurkades jõudnud veel haripunktigi. Ometi on endiselt neid, kes vabatahtlikult kodukarantiini valinuid tögavad, et need reageerivad üle. Tõsi, päev-päevalt jääb selliseid vähemaks, sest ühestki muust teemast enam ei räägita. Isegi kõige suuremad vandenõuteoreetikud ja skeptikud on sulgenud suu ning peatanud näpud.