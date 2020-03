Nobeli laureaat ennustab koroonakriisi kiiremat taandumist 

Levitt alustas koroonaviiruse nakatumismustri analüüsimist jaanuaris, kirjutab The Los Angeles Times. Teadlane väljendas äärmiselt täpselt hinnangut, et Hiina kriis lõpeb palju varem, kui mitmed teised terviseeksperdid tollal oletasid. Nüüd on teadlane jõudnud seisukohale, et sarnane taandumine toimub ka mujal maailmas.

Samal teemal Maailm VÄRSKED ANDMED: koroonaviirus levib 196 riigis, 395 000 nakatunut ja 17 226 surnut Kuigi paljud epidemioloogid hoiatavad, et järgnevad kuud või lausa aastad toovad kaasa ägenevaid sotsiaalseid pingeid ning miljonite elude kaotust, Levitt seda reaalseks ei pea. Tema sõnul ei toeta andmed selliseid traagilisi stsenaariume – eriti piirkondades, kus on kasutusele võetud mõistlik sotsiaalne distantseerumine. „Asi, mille me peame kontrolli alla saama, on paanika,“ sõnas biofüüsik ning lisas, et olukorda suures plaanis vaadates saab kõik korda.

Mida Levitt siiski Hiina puhul märkas?

31. jaanuaril lisandus riigis 46 uut surmajuhtumit, mis oli neli enam kui eelmisel päeval. Kuigi hukkunute arv suurenes, oli kasv hakanud aeglustuma. Levitti hinnangul oli koroonaviiruse tagajärjel surmajuhtumite aeglustumine palju tähendusrikkam kui arv ise. See oli varajane märk, et haigusepuhangu kulg on muutunud. Levitt kirjeldas olukorda mööda maanteed kihutava auto näitel: kuigi sõiduk võib kõrgel kiirusel veel hoogu koguda, ei lisa ta kiirust nii intensiivselt kui varem.

Nobeli laureaat valmistas raporti, mida jagas veebruari alguses ka sõpradega. Levitti hinnang, et surmade arv hakkab peagi vähenema, levis laialt ka Hiina sotsiaalmeedias. Kolm nädalat hiljem ütles teadlane Hiina uudistekanalile, et viiruse kasvumäär on jõudnud tippu. Ta ennustas, et Hiina COVID-19 juhtumite arv jääb 80 000 ringi ning surmajuhtumid umbes 3250ni. USAs töötav biofüüsiku prognoos oli hämmastavalt täpne – 16. märtsiks oli Hiinas 80 298 (hetkel 81 171) haigusjuhtumit ning 3245 (hetkel 3277) surma. Uute nakatunute ja surmajuhtumite arv on minimaalseks kahanenud.

Biofüüsik näeb ka teiste riikide puhul sarnaseid jooni

Levitt näeb sarnaseid pöördepunkte ka teiste riikide seas – isegi seal, kus ei rakendatud sama karme meetmeid nagu Hiinas. Ta analüüsis 78 riigi andmeid, kus tuvastati üle 50 uue nakatunu päevas ja nägi paljudes neist paranemise märke. Taaskord keskendub ta ennekõike uute juhtumite arvu muutustele päevast-päeva, mitte koguarvule. „Numbrid on endiselt mürarikkad, ent näitavad aeglustuva kasvu kohta selgeid märke,“ kinnitas Levitt.