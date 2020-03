Tallinna linnapea soovitused valitsusele: sulgeda kõik toitlustuskohad ja meelelahutusasutused kella 22st, keelata avalikus kohas rohkem kui viie inimesega kogunemised 

Kõlvart tõi kirjas välja asjaolu, kuidas ministeeriumid saadavad otse omavalitsustele pöördumisi ja juhiseid, e-kirja teel korraldusi jne ning kuidas kohalikud omavalitsused peaksid ministeeriumi hinnangul avalikke ülesandeid eriolukorras lahedama ja meetmeid tarvitusele võtma.

„On ette tulnud näiteid, kus üks haridus-ja teaduministeeriumiks mitteolev valitsusasutus jagab omavalitsusele ülesandeid, kuidas korraldada lasteaedade pidamist, milliseid rühmasid ning kuna avatuna hoida, mis tingimustel jagada koolitoitu, või näiteks, kuidas on otstarbekas kasutada kohaliku omavalitsuse eelarve vahendeid (st kellele tuleks maksta toetusi),“ sõnab Kõlvart.

Tallinna meer pakub selle lahenduseks välja, et kõik eriolukorras antud kohustuslikud korraldused peaks andma eriolukorra juht ehk peaminister Jüri Ratas. „Iga asutus, kes annab kohalikule omavalitsuse ülesandeid, teeb seda ainult vastava pädevuse olemasolu korral, ülejäänud juhtudel teeb soovitusi ennekõike vastava valdkonna eest vastutavale ministeeriumile, kes siis oma pädevus piires lahendab küsimusi koos omavalitsuste või neid ühendava liiduga. Asutuste saadetavatele pöördumistele palun märkida juurde, et tegemist on soovituse või juhisega, mille rakendamise võimalust hindab iga omavalitus ise,“ märgib Kõlvart.

Teise soovitusena märgib Kõlvart, et valitsus menetleks kiirkorras Tallinna linnavolikogu eelnõud, millega muudetaks kohaliku omavalitsuse korralduse, korrakaitse-, ühistranspordi-, ja väärteomenetluse seadust (Eelnõu täisteksti saab lugeda SIIT). Sisuliselt annaks see seadusemuudatus kohaliku omavalitsuses korrakaitsjatele ehk mupole rohkem õigusi.

Kõlvarti sõnul muudetakse ja täiendatakse eelnõus korrakaitseseadust nii, et valla- või linnavalitsus tohib avalikus kohas lisaks riiklikule järelevalvele ka ise ulatuslikumalt kontrollida seda, kui hoolsalt inimesed käitumise üldnõudeid järgivad. Eelnõu kohaselt täiendatakse väärteomenetluse seadustikku nii, et lisaks politseile võib ka korrakaitseametnik kinni pidada isiku, kelle kohta on alust arvata, et ta on rikkunud avalikus kohas käitumise üldnõudeid karistusseadustiku paragrahv 262 mõistes.

Kolmas soovitus valitsusele puudutab toitlustusasutuste ning ööklubide, baaride ja muude lõbustusasutustele lisapiirangute rakendamist.

Näiteks leiab Kõlvart, et kiirtoitlustuskohtadel pole suutlikkust noorte kogunemisi ära hoida ja laiali ajada. Koolide ja huvikoolide tegevuse peatamise, avalike ürituste ärajäämise ning meelelahutusasutuste ja spordiklubide sulgemise tõttu on noortel rohkem vaba aega, mida ei soovita veeta kodus. „Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti andmetel on noorte kogunemisega kiirtoitlustuskohtades tõsiseid probleeme, kuivõrd erinevalt kaubanduskeskustest puuduvad neis turvamehed,“ kirjutab Tallinna meer.