Maailm MAAILM LUKUS: kõigis neis riikides on kehtestatud reisipiirangud Toimetas Aare Kartau , täna, 16:11 Jaga: M

Foto: Pixabay

Koroonaviiruse leviku takistamiseks on paljud riigid piiranud lennuliiklust ning sulgenud piirid. Üldjoontes on olukord selline, et kodumaale pääsevad vaid sealsed kodanikud. Kuigi mitmes riigis on lennuliiklus täielikult seiskunud, on paljudes maades seisukoht selline, et riiki ei lubata kõrge riskitasemega piirkondadest pärit inimesi.