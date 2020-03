VÕITLUS KOROONAVIIRUSEGA: Boris Johnson käskis brittidel jääda koju 

POESABAS: Brittidel on lubatud käia toidupoes. Pildil seisavad inimesed teisipäeval Essexi krahvkonnas Thurrockis Costco toidupoe juures järjekorras. Foto: PA Pictures/Scanpix

Politseile antakse suuremad volitused käsust kõrvalehoidjate trahvimiseks, kogunenud salkade laialiajamiseks. Parlament arutab praegu eriolukorrameetmete eelnõud, mis ilmselt kohe-kohe vastu võetakse.

Ajakirjandus kritiseeris peaministrit korduvalt

Ajakirjandus on korduvalt kritiseerinud Johnsonit viivitamise eest. Koolid, kontorid, kohvikud, restoranid, pubid oleks pidanud sulgema varem – siis, kui seda tegid teised Euroopa riigid. Ent Suurbritannias pole sellist karmi sulgemiskäsku olnud isegi mitte Teise maailmasõja ajal.

Paljud inimesed on segaduses: koroonaviirust testitakse vähe, vaid haiglates, lennujaamades maanduvad ikka näiteks Hiinast tulnud lennukid ja keegi ei küsi reisijalt, kust sa tuled ja kas sul on palavik. Koolid on küll suletud, ent koolis käib siiski mingi minimaalne kontingent lapsi, kelle vanemad töötavad üliolulistes valdkondades (meditsiin, toitlustus, tuletõrje jne) või kuuluvad riskirühma.

TÖÖLE? Teisipäeva hommikul olid ooteplatvormid Londonis endiselt rahvast tulvil. Foto: SWNS/Scanpix

Kiiresti muutuvas riigis – soovitused ja käsud on ju saabunud riburada – tõstatub kogu aeg uusi probleeme, sest iga meede vajab sissetöötamist. Meedikutel ja sotsiaaltöötajatel pole küllaldaselt kaitsevahendeid, rahalistes raskustes on viis miljonit FIE-t, kellele 80% palk ei laiene (Rishi Sunak töötavat küll uue abiprogrammi kallal). Samuti pole selge, mida teha kodututega. Sõjavägi on küll värvatud kaitsevahendeid laiali kandma ja hoolitsema, et 1,5 miljoni eriti kõrgesse riskigruppi kuuluvate inimeste toidu- ja ravimivajadused saaksid rahuldatud. Neil ei lubata järgmise kolme kuu jooksul ninagi välja pista.