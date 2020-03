Eesti uudised KOROONATESTITA JÄETUD PEREISA: Kui see nõnda tõsine viirus on, siis miks peab haige endale ise diagnoosi panema? Arvo Uustalu , täna, 14:06 Jaga: M

SUUNAMISEGA: Juhul kui perearstilt suunamine saadud, siis võib autoga end testimas käia drive-in punktides. Foto: Aldo Luud

„Kaks nädalat tagasi jäi haigeks vanem laps, siis noorem, siis mina ning nüüd nädalavahetusel naine. Mis viirusega on tegu ja kas me peame karantiini jääma, see on puhtalt meie otsustada,“ ei mõista pereisa, miks isegi haigussümptomite korral COVID-19 testi ei tehta.