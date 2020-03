Vambola Paavo | Koroonaviirusest avameelselt 

Tagantjärele on kõik targad ja varmad näpuga näitama. Aita ikka laita. Ent siiski. Märtsikuu algul rääkis terviseamet, meil ei ole vaja karta ja asjad on kontrolli all. Riik on valmis pandeemiaga võitlema. Paljud jäidki uskuma, ent oli neidki, kes seadsid räägitu kahtluse alla.

Varusid tegelikult ju napib

Täna oleme olukorras kus tervishoiutöötajatel ei ole piisavalt isikukaitsevahendeid, maske napib. Terve maailm januneb nende järele. Haiglate võimekusel on piirid. Kui asjad peaksid hullemaks minema ja see on tõenäoline, võib tekkida ka voodikohtade ja hingamisaparaatide puudus. Seda räägivad arstid ise.

Mõnigi tuttav tohter pillub kriitikanooli terviseameti aadressil, öeldes, et seal ei tööta mitte spetsialistid, vaid ametnikud. Ka spetsialistidel on keeruline nõu anda, kui nad ei tea tegelikku olukorda ega valda informatsiooni. Kiiresti on vaja kaasata ameti töösse eri valdkondade spetsialistid, kes oskaksid prognoosida võimalikke arenguid. Niisama pole mõtet iga päev pressikonverentse pidada ja tuttavat juttu rääkida.

Opositsioonil on lihtne kritiseerida, et ei tehta seda ega teist, aga nüüd on aeg küsida, mida tegi 17 aastat võimul olnud Reformierakond tervishoiusüsteemi tugevdamiseks. Lammutatud on ka omaaegne tsiviilkaitsesüsteem. Seda veneaegset moodustist ei loodud omal ajal niisama, vaid ikka tegutsemiseks kriisiolukorras. Toona olid varud ja koguti esmaabivahendeid ja toiduaineid võimaliku ohu puhuks.

Meil korrutati ainult rahatagavarade olemasolu vajadusest. See on õige, rasketeks aegadeks peab ka rasvakiht olema. Samas ei saa ega tohi unustuda riigi valmisolekut eriolukorraks. Norras toimib tänaseni tsiviilkaitse, võimaliku eriolukorra puhuks on rajatud varjendite süsteem. Neid saab kasutada ka haiglatena. Meil see puudub. Norra on jõukas ja saab lubada ka igale külale viirustega võitlemiseks medikamente, maske ja kaitseülikondi. Meie unustasime selle majandusbuumi tuhinas. Praegust valitsust ei pea mitte kritiseerima, vaid julgustama.

Leedu ja Tšehhi said Hiinast, kus olukord juba normaliseerumas ja tehased tööle hakanud lennukitäie medikamente ja kaitsevahendeid. Leedulased olid meist ka eriolukorra väljakuulutamisel sammu ees ning on ees nüüdki. Meie asusime jaanuarikuus Hiinat kritiseerima ja nahutama teistel põhjustel, kuid alati ei pea toppima nina teise riigi asjadesse. Kas ja kui palju on hiinlased valmis meid raskes olukorras aitama, ei tea. Peab proovima, kas maailm on solidaarne. Ehk maandub lähiajal ka Tallinnas lennuk Hiinast? Tegutsema peab selles suunas kiiresti.