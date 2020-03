Kuidas ei ole nii nunnu kutsa endale seni kodu leidnud? 

Eriti ihkab see väike tegelane sülle, alati sülle, muudkui sülle... See on natuke keerukas arvestades tema suurust, kuid proovida siiski ju võib. Julge ürituse peale jääbki ta kohmakalt süllevõtja kõhu ette rippuma nagu mahukas kartulikott, sest sülelapseks see hobuke siiski ei kõlba ka parema tahtmise juures.



Tal on suurepärane nina ning fantastilised sääred, mis on pikad nagu laevamastid ja millesse ta kipub veel aeg-ajalt takerduma. Tal on suurepärane iseloom – ta lubab endaga teha kõike, kui sa vaid ei lõpeta kratsimist, paitamist ja musitamist. Pärast isukat jooksmist jalutuskäigul käib ta päris hästi kõrval, ta on suurepärane koer-kompanjon. Kui otsustad pingile maha istuda ja juttu puhuda, ei hakka tema kuskile sikutama. Ta hoopis istub ja chillib rõõmuga sinuga koos.



Talle meeldivad kõik maailma loomad, ta armastab neid, ta tormab kohe nendega mängima ja sõbrustama. Üldiselt on ta veel alles lapsuke… selline vahva ja sõbralik tobuke, kellel on juba ammu aeg koju minna!



Piltide eest suured tänud meie jalutajatele!



