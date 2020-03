Huawei AppGallery uutes P40 seeria telefonides – saa osa unikaalsest ökosüsteemist 

Viimastel aastatel on telefonimängude populaarsus taas tõusuteel – ligikaudu kolmandik maailma elanikkonnast mängib nutitelefonis. Statistika näitab ka, et mängud on enim allalaetud rakendused teismeliste seas.

Just seetõttu pakub ka Huawei P40 lite kasutajale täiustatud mängukogemust. „Telefoni korpuses peitub piisavalt jõudlust, et tulla toime ka kõige nõudlikumate mängudega. Uue põlvkonna GPU Turbo pakub ilma viivituseta HD-graafikat ja suurt kaadrisagedust, et sujuv kogemus on tagatud ka kiires mängutuhinas. See tarbib üllatavalt vähe energiat, seega saate mängida palju kauem,“ ütles Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina. Kusjuures telefoni 4200mAh akul on 40W HUAWEI SuperCharge võimekus, laadides kõigest 30 minutiga täis 70% akust.