Koroonaviiruse eest kosmosesse! Maalt lahkuv astronaut: „Õnn kaasa teile kõigile!“ 

Enamik kosmosekeskusi on jäänud veel aktiivseks – USAs on need liigitatud „hädavajalikeks ettevõteteks“, mis tähendab nende tegevuse osalist jätkumist praegusel kriisiperioodil. Hetkel on USA kosmoseagentuur NASA pandeemiale reageerimise kava 3. tasemel. Järgmise taseme korral suletakse kõik rajatised, mis pole kriitilise tähtsusega. Pole võimatu, et 4. reageerimistase kuulutatakse juba sel nädalal välja.

Peagi koroonaviirusest räsitud Maalt lahkuvad mehed on viimase kuu veetnud Moskva lähedal kosmonautide treeningukeskuses Star Citys. Selle aja jooksul on nad olnud avatud karantiinis, mis vähendab nende kokkupuudet teiste inimestega. „Me oleme valmis lahkuma,“ sõnas ameeriklane Cassidy esmaspäeval Vene kosmoseagentuuri Roskosmos avaldatud videopöördumises. Astronaudi sõnul on nii tema kui ka kaks kosmonauti hea tervise juures ning meditsiinitöötajad on nende eest põhjalikult hoolitsenud. „Võtame kosmoselennuks valmistumist väga tõsiselt,“ sõnas ameeriklane.

Siiski tunnistas Cassidy, et astronaudid elavad inimkonnale pandeemia ajal kaasa. „Oleme südames koos kõigi inimestega, kes selle kriisiga tegelevad,“ sõnas astronaut. Kindlasti on kummaline lahkuda kosmosesse ajal, mil maailma on tabanud selline olukord. Sellegipoolest jälgivad astronaudid tähelepanelikult arenevat pandeemiat planeedi pinnast 400 km kõrguselt.