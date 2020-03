Poodnik | Pese käsi enne poodi tulekut 

Ostjate jaoks tuleb kasuks teadmine, et viirus püsib metall- ja plastpindadel 72 tundi ning papil ja paberil 24 tundi, mis tähendab, et selle aja möödudes võib iga pakendit pidada ohutuks. Kindel on see, et toiduga viirus ei levi. Puu- ja köögiviljasid soovitati ka enne praeguse kriisi puhkemist hoolikalt pesta ning praeguses olukorras kõlab see eriti päevakohaselt.