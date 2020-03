OTSE | Mailis Reps: lõpueksamid võivad ära jääda, koduõpe jätkub 

Jürilo teatas, et möödunud päevaga lisandus 17 uut koroonaviirusesse natatunut, mis on tema sõnul sama suurusjärk, mis on olnud ka viimased 10 päeva. Samas on nakatunute seas vanemaealisi ja sellega on Jürilo sõnul pinge veidi kasvanud.

Jürilo sõnul palkas terviseamet ka uus meditsiinijuhi Arkadi Popov. Uus meditsiinijuht omakorda teatas, et terviseametil on hästi palju koostööpartnereid, kellega peab suhtlema ja keda peab juhendama, siis on vaja ka sellist juhtimisstiili, kus meedikud omavahel suhtlevad ja tekivad standardsed tegutsemisviisid. Seda on Popovi sõnul vaja, et ravi oleks võimalikult efektiivne.

Minister tatas, et praegu ei saa e-õpet ära lõpetada ja lapsed ei saa järgmisest nädalast kooli naasta. „On selge, et tavalisse kooliellu ei saa naasta enne kevadvaheaega. Mis saab suvevaheajast? Me ei kavatse seda kelleltki ära võtta, sest näeme, et õppetöö toimib. Kõik vaheklassid peaks arvestama, et ühtegi tasemetööd ja eksamit ei saa toimuda, sest ei saa lapsi kokku tuua. Ei ole võimalik tagada objektiivne hindamine, kui laps teeb seda ID-kaadri abil kaugelt. Seega vaheklassid lõpetavad nii nagu alati. Küll aga sõltub 9. klassi ja 12. klassi lõpetajatel plaju sellest, kas meil on võimalik mingis mahus kooliaasta lõpus kokku tulla. Kui maist on võimalik taastada tavaline protsess, siis on võimalik ka eksamid korraldada ja kõrgkoolid on oma vastuvõtud korraldanud vastavalt. Kui aga on selge, et see ei ole ühiskonnale ohutu, siis on vajalik teha kohandusi ja lükata eksamid suvesse või need üldse ära jätta. Neid otsuseid saab teha alles aprilli lõpus ja oleme teinud ettevalmistusi, et sellise võimaliku otsuse ellu viimine oleks operatiivselt teostatav,“ seletas Reps.