Kas politsei tohib telefoni positsioneerimisega kontrollida koroonakarantiinist kinni pidamist? 

„Mobiiltelefoni asukohaandmete kogumist ja kasutamist reguleerib elektroonilise side seadus (ESS) . Oluline on eristada, kas tuvastatakse tagantjärele, millise mobiilimasti piirkonnas telefon kindlal ajal asus, või tehakse positsioneerimist n-ö reaalajas,“ selgitab õiguskantsler.

Politsei võib teha päringu kellegi reaalajas tuvastamiseks, kuid seda vaid juhul, kui on olemas kõrgendatud oht isiku elule. „Ohtu tervisele ei peeta kõrgendatud ohuks, vaid oluliseks ohuks ( KorS § 5 lg 3),“ seisab õiguskantsleri selgituses.

Eesti riigi seadused lubavad karantiinikohustust rikkunud inimest karistada nii väärteo- kui ka kriminaalkorras – viimast juhul, kui karantiini rikkumise tõttu on nakatatud teisi inimesi. Mõlemal puhul on võimalik süü tagantjärgi tõestamiseks kasutada mobiiltelefoni positsioneerimisandmeid, kuid väärteomenetluses saab sideandmete päringu teha üksnes kohtu loal, kriminaalmenetluses annab selleks loa prokuratuur.

Õiguskantsler selgitab: „Mobiiltelefoni reaalajas positsioneerimine on üldjuhul jälitustoiming (vt KrMS § 126⁵), mille tegemiseks peab olema samuti prokuröri luba. Kuriteod, mille puhul on kriminaalmenetluses jälitustoimingute tegemine lubatud, on loetletud KrMS § 126² lõikes 2. KarS §-s 193 (nakkushaiguse ja loomataudi leviku põhjustamine) nimetatud kuritegusid selles nimekirjas ei ole.“