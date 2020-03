Eiki Nestor | Isamaa viiruslik pensionitõbi 

Kriisid erinevad

Need kaks kriisi on erinevad. Miks? Jah, ka tookord otsiti lahendusi, kuidas kriis üle elada ja majandust elavdada. Aga sellega sarnasus piirdub. Toona elasime ajal, kus Eesti oli seadnud eesmärgiks ülemineku eurole. Selle nimel olime võtnud rea kohustusi, mida tuli täita ja millest kõige olulisem oli riigi tulude-kulude tasakaalus hoidmine.

Täna oleme me euroalas. Valitsusel on palju rohkem võimalusi ja vabadusi. Juba on laias laastus kokku lepitud, milliste majandust ja rahandust mõjutavate otsustega kriisi leevendada. Märksõna „kokkuhoid“ on asendunud mõistega „laenud tuleviku nimel.“ Jõudu tööle, laske käia, aga ärge tehke rumalusi!

Kui minna tagasi 2008. aasta sügisel alguse saanud kriisi juurde, siis lubatud ajal euro kasutuselevõtt oli tollal kõigist majanduse elavdamise võimalikest sammudest kõige sisulisem. Kui me oleksime eurole ülemineku kuupäeva 2011. aasta algusest aasta või paari võrra edasi lükanud, siis poleks Eesti majandus nii kiiresti toibunud. Midagi pole parata, on siiski suur vahe, kas riigis on käibel euro või euroga seotud kroon.

Ka siis nõudis valitsusliidu üks osapool Isamaa näol teise samba maksete peatamist. Ja teised kaks olid vastu, sest isegi keerulisel ajal ei tohiks riik inimestele antud pikaajalisi lubadusi murda. See on muuseas üks põhjustest, miks president riigikogus teist korda vastu võetud teise samba lammutamise seaduse kui põhiseadusevastase riigikohtule saatis.

Aastal 2009 leiti kompromiss selles, et nende kogujate jaoks, kellel oli pensionieani jäänud vähem kui kümme aastat, ei muutunud mitte midagi. Teised said õiguse oma teise samba sissemaksed peatada või siis kogumist jätkata. Kui inimene otsustas pausi teha, ei kantud tema kontole ka sotsiaalmaksust laekunud nelja protsenti palgast. Aga kui inimene otsustas jätkata, siis jäi riik sellel hetkel kogujale võlgu ja tasus oma kohustuse hiljem. See aeg sai mööda alles hiljuti.

Usalduse kadu