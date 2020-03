ELUÕHTUL IHUÜKSI: appi saadetud sõdurid leiavad Hispaania vanadekodudest hüljatud eakaid 

Olukord on sedavõrd hull, et veebis levivas videos räägib Madridi piirkonna arst pisarsilmil, kuidas üle 65aastased patsientid võetakse hingamisaparaatide alt, et teha ruumi noorematele patsientidele. Arstitel tuleb iga päev otsustada, kes jäävad ellu ja kes mitte. Vanuritele antakse rahusteid, et nad ei peaks surema piinades.