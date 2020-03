ILLEGAALNE LEMMIKLOOM: Austraalia vanaproua leidis kodutrepilt hiiglasliku albiinopüütoni 

Kogenud maopüüdja Tony Harrison on harjunud, et inimesed helistavad talle ning väidavad, et nende koduõuel on viiemeetrine madu. Esmaspäevane juhtum oli aga esimene kord, kui helistaja ei liialdanud. „See on suurim madu, kellega ma olen 27 aasta jooksul kokku puutunud,“ sõnas Harrison, kelle väitel pidi eakas Austraalia vanaproua šoki saama, kui ukse ees sellist roomajat nägi. Maopüüdja sõnul oli tal õnne, et enam kui 80 kg kaaluv madu heas tujus oli.