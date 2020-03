KERGENDUS 50 MILJONILE INIMESELE: Hiina keerab Hubei provintsi lukust lahti 

Erandiks on Hubei provintsi keskus Wuhan, kus lahkumiskeeld kehtib kuni 8. aprillini. Wuhanis kehtestati 23. jaanuaril ka kõige karmimad piirangud, seal ei lubatud elanikel kodudest üldse lahkuda.

Siiski on ka Wuhani 11 miljonit elanikku tavaellu naasmas. Samm-sammult alustab taas tööd linnatransport ja terved inimesed tohivad taas tööle minna. Linnast lahkuvad ka sinna appi komandeeritud meditsiinitöötajad. Siiski rõhutavad kohalikud võimud, et oht ei ole veel möödas ning karta tuleb just välismaalt tulijaid.