Ministeerium soovis reedel Paldiski-Sassnitzi laevaliini sulgemist, esmaspäeval aga seilamise jätkamist 

Ministeeriumi ja laevafirma lepingus seisis punkt, mille järgi riik võis Tallinkiga sõlmitud kontrahti üles öelda kahel põhjusel: kui laeva täituvus on alla kolmandiku või kui kaob ära takistus mööda maad kulgevatel transpordikoridoridel. Seda viimast tasub lugeda kui: Poola laseb rekad taas probleemideta üle piiri.

Möödunud reedel saatiski ministeerium Tallinkile kirja: „Käesolevaga teatame, et tellija kasutab lepingust tulenevat õigust ja ütleb lepingu üles alates 27. märtsist 2020. a, st loeme viimaseks tellitud reisiks 26. märtsil 2020. a kell 19.00 Sassnitzist väljuva ja Paldiskisse 27. märtsil 2020. a jõudva reisi. Lepingu sõlmise ajal esinenud takistused Eestisse toovatel maismaa transpordikoridoridel kaubaveokite jõudmiseks Eestisse on käesolevaks hetkeks ära langenud, mistõttu puudub riigil vajadus teenuse jätkuvaks tellimiseks.“

Nädalavahetusel elati teadmises, et äsja sündinud laevaliin lõpetab reedel tegevuse. Esmaspäeval saabus aga pressiteade: „Tallink Grupp annab teada, et on saanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist täiendava tellimuse kaubaveoliini jätkamiseks Eesti ja Saksamaa vahel ning kontserni laev Star jätkab liinil Paldiski-Sassnitz opereerimist, tagamaks võimalikult operatiivse ja tõrgeteta kaubavedude jätkumise Baltikumi ja Põhjamaade ning Lääne-Euroopa vahel.“