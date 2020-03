PERHi koroonaosakond pole veel tööle hakanud, juba planeeritakse teist 

37 voodikohast üheksa on vajadusel teise astme intensiivraviks. „Osakonda paigutatakse laboratoorselt kinnitatud COVID-19 diagnoosiga patsiendid, kes vajavad kaasuvatest haigustest lähtuvalt kõrgema etapi haiglaravi, kuid mitte kolmanda ehk kõrgema astme intensiivravi,“ ütles möödunud nädalal PERHi ülemarst prof Peep Talving. „Osakonnas on valves erinevate erialade esindajad – sisearstid, neeruarstid, kirurgid, anestesioloogid jt ning õendus- ja hoolduspersonal, kes on saanud vastava väljaõppe ning valmis ööpäevaringselt reageerima.“

Talving lisas, et hoolikalt on planeeritud ka patsientide viimine neljapäeval avatud osakonda ning vajaduselt sealt operatsioonisaalidesse. Seda trassi pole aga esialgu vaja läinud.

„COVID-osakond on valmis, aga töö patsientidega pole seal veel alanud, ehk osakond on ootel. Praegu seal ühtegi patsienti ei ole. Haiglas on sees praegu kaks COVID-positiivset patsienti, kuid need patsiendid on sees intensiivravi üksuses,“ rääkis esmaspäevasest seisust Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu.