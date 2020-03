Õigusteadlane: nakatunud riigikogulane võiks hääletada skafandris 

Riigikogu esimees Henn Põlluaas sõnas ERRi veebisaates „Otse uudistemajast“, et kui riigikogu liige on nakatunud koroonaviirusega, ei tohi ta sel nädalal parlamenti tulla ega võtta osa riigikogu juhatuse valimistest. „Lauri Läänemets on teatanud avalikult, et tal on haiguse sümptomid,“ ütles Põlluaas eelmisel nädalal.