Austria suusakuurort võis varjata koroonaviirusesse haigestunud baarmeni, kes nakatas hulga turiste 

Ischgl on 1500 elanikuga mäelinnake, mille peamiseks sissetulekuallikaks on suusapuhkajad. Linnapea Werner Kurz kommenteeris Der Spiegelile, et kuurordi sulgemine oli linnakese jaoks täielik katastroof. Ta kaitseb oma kodulinna, vaieldes süüdistustele vastu, et linn võttis õigeaegselt kasutusele kõik vajalikud ettevaatusabinõud.