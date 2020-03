GALERII | Tallinna loomaaias näeb esimesi kevadmärke, kuid kõik hooned on kinni 

Loomaaed on endiselt külastajatele avatud, kuid ohutuse eesmärgil saab pileteid osta vaid automaadist, mida regulaarselt puhastatakse. Kõik loomaaia territooriumil olevad hooned on kinni, kirjutab Menu .

Loomaaia direktor Tiit Maran räägib Menule, et nüüd kui inimesed on vähem liikvel, loob see eelduse, et loomad on järk-järgult rohkem liikvel. Paradoksaalsel kombel võib praegu, mil külastajaid on loomaaias vähe, näha siin haruldasi loomi, kes muidu end naljalt inimestele ei näita. Näiteks amuuri leopardi.