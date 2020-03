Kuressaare haigla juht: olukord on pingeline, aga keegi ei tea, kuidas haigus edasi areneb 

Haigla juhi sõnul on koroonaviirus jõudnud ka nende töötajate hulka – positiivse proovi on andnud suurusjärgis neli arsti, veel viis on kodus muude kevadel levivate viirushaiguste pärast.

„Praegu saame hakkama ning teenuse katkemist ei ole. Küll aga peame jälgima homset päeva. Internetiaktsioon andis natukene rahu, et teame, et meil on olemas inimesi, kes on valmis tulema appi," kommenteeris Kõlli Facebookis tehtud üleskutseid vabatahtlike leidmiseks ning märkis, et juba kaks arsti on neile appi tulnud.