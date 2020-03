Juhtkiri | Eriolukord pole naljaasi 

Helmest on erakordselt rumal põletada sel moel sildu äreval ajal, kui riikidevaheline üksteist toetav koostöö võib olla sõna otseses mõttes elulise tähtsusega. Sõprade sõimamine on väga lühinägelik. Eksvälisminister Marina Kaljurand küsibki nüüd õigustatult, miks Eesti siseminister ei helista pendelrände küsimuse klaarimiseks Soome naissiseministrile?

Sama õigustatud on küsimus, kas peaminister Jüri Ratasel pole muud teha, kui isegi eriolukorra juhina hakata Helmete suuorganitest tulnud solvangute pärast rahvusvaheliselt vabandust paluma? Kui Soome kolleegidega suhtlemine algab jälle siseministri öeldu pärast vabandusepalumisega, siis Soome seisukohalt on nende valitsusel tähtsamaidki asju teha, kui jagelda riiaka Eestiga, kelle puhul on üha segasem, kes siis tegelikult valitsust juhib.

Sest Mart ja Martin Helme andsid oma raadiosaates tuld ka Keskerakonna sotsiaalministri alluvuses oleva terviseameti pihta, kui rahandusminister nimetas seal toimuvat bardakiks. Öelda seepeale, et nii oma valitsuskaaslaste kui ka Soome valitsuse pihta tuld ja tõrva pildudes tegutsetakse ühist vankrit vedades ühiste eesmärkide nimel, oleks liialdus.

Ajal, kui peaminister eriolukorra juhina peab raske südamega tegema avalduse, et „peame olema valmis, et koroonaviiruse levik Eestis läheb veel palju halvemaks“, siis on elementaarne, et praegu pole Eestis kohta rivaalitsemisel ega kaksikvõimul. Isamaa juhi Helir-Valdor Seederi näotut katset šantažeerida presidenti teise pensionisamba väljakuulutamisega me juba nägime.