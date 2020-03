Euroopa Komisjon: kaubaveoki piiriületusele ei tohi kuluda kauem kui 15 minutit! 

Transpordivolinik Adina Vălean ütles sellega seoses järgmist: „ELi transpordivõrk ühendab kogu ELi. Meie juhiste eesmärk on kaitsta ELi tarneahelaid praeguses raskes olukorras ning tagada nii kaupade kui ka transporditöötajate viivitamatu kohalolu seal, kus neid vajatakse. Ühine ja kooskõlastatud piiriülene transport on praegu olulisem kui kunagi varem. Roheline koridor on mõeldud spetsiaalselt ka selleks, et kaitsta praegu kriisiolukorras nn eesliinil tegutsevaid transporditöötajaid. Soovitused lihtsustavad nende juba niigi stressirohket tööd ning muudavad selle ohutumaks ja prognoositavamaks.“