Välisministeeriumi esindajad andsid ülevaate reisipiirangutest. Kojusaamine muutub aina keerulisemaks 

Välisminister Urmas Reinsalu tõi välja, et ministeeriumi poole on pöördunud umbes 2400 välismaal viibivat eestlast. Kuigi lõksu jäänud inimeste arv on vähenenud, on juhtumite lahendamine muutunud keerulisemaks. Keerulisemad juhtumid jäävad Aasiasse.