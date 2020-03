UUS HIRM: Aasias kardetakse koroonaviiruse uut lainet 

Praegu kogu maailmas segadust, haigust ja surma põhjustav koroonaviirus Sars-CoV-2 pääses valla eelmise aasta lõpul Hiinas Hubei provintsis Wuhani linnas.

23. jaanuaril kehtestati Wuhanis ja paljudes teistes Hiina piirkondades viiruse leviku tõkestamiseks ülirange karantiin ning tänaseks on Hiinas viiruse levik peatatud. Näiteks ei registreeritud Hiinas esmaspäevase seisuga viimase viie päeva jooksul ühtki kohalikku nakatumist, vahendab Welt Online. Kõik uued (pühapäeval oli neid 39) nakatunud olid välismaalt tulijad, peamiselt kodumaale naasvad hiinlased.

Seetõttu otsustati Wuhanis kaks kuud pärast karantiini kehtestamist selle tingimusi leevendada. Samm-sammult alustab taas tööd linnatransport ja terved inimesed tohivad taas tööle minna. Linnast lahkuvad ka sinna appi komandeeritud meditsiinitöötajad. Siiski rõhutavad kohalikud võimud, et oht ei ole veel möödas ning karta tuleb just välismaalt tulijaid.

BBC andmetel on analoogiline olukord Singapuris kus esmaspäeval teatati 54 uuest haigusjuhtumist. Ka need avastati peamiselt välismaalt tulnud inimestelt. Kokku on Singapuris nakatunuid 509. Surmajuhtumeid on kaks.

Lõuna-Korea võimud teatasid esmaspäeval 64 uuest haigusjuhtumist viimase 24 tunni jooksul. Kokku on Lõuna-Koreas 8961 haigestunut. Surnuid on 111, vahendab BBC.

Lõuna-Korea tervishoiuametnikud rõhutavad, et rahuloluks ei ole veel põhjust ning ees seisab pikk sõda viiruse vastu. Lõuna-Korea uudisteagentuuri Yonhap teatel on riigis seni olnud kaks nakatumislainet. Neist esimene algas 20. jaanuaril esimese kinnitatud juhtumiga ja teine on seotud massilise nakatumisega Daegus asuvas ususektis.

Nüüd kardetakse, et just sissetoodud juhtumid võivad tekitada kolmanda laine.Seetõttu testitakse kõiki riiki saabujaid. Incheoni rahvusvahelisse lennujaamas asub 20 testimispunkti. Eriti kardetakse Euroopast saabujaid, sest seal on praegu pandeemia epitsenter.