Peaminister Sanna Marin: Soome valmistub liikumispiiranguteks 

Soome peaminister Sanna Marin teatas esmaspäeval Twitteri kaudu, et valitsus on valmis vastu võtma lisameetmeid koroonaviiruse leviku takistamiseks. Selleks võivad olla näiteks baaride ja restoranide sulgemine ja muud liikumispiirangud.

„Samuti valmistatakse ette liikumispiiranguid. Seadusandlus on mõne meetme puhul jäigaks osutunud,“ mainis Soome peaminister. „Meie õigusaktid loovad valitsusele tegutsemiseks kitsa õigusliku raamistiku ning ettevalmistused võtavad aega parimal juhul päeva. On selge, et pärast kriisi peame hoolikalt õigusaktide uuendamise üle vaatama. Me töötame tugeva ajalise surve all meie käsutuses olevate vahenditega,“ kirjutas Marin ning lisas, et tegevusetus ei tähenda tegutsemistahte puudumist.