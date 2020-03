VEIDER SÜSTEEM: Prantsuse kodutud saavad trahvi, sest nad ei püsi kodus 

Teadaolevalt määrati Lyonis ja Bayonne'is kodututele trahve, sest nad ei püsinud kodus, kirjutab Euronews. Seega need isikud, kellel pole ööbimiskohta satuvad ebatavaliselt raskesse olukorda – neil pole kuhugi minna, ent nad ei tohi avalikes kohtades viibida. Prantsuse solidaarsusföderatsiooni (FAS) direktor Florent Gueguen näeb sarnaselt paljudele teistele valitsuse määratud meetmetes vigu. „Palume kohalikele ametivõimudele saata selged juhised, et sellised sanktsioonid koheselt peatada,“ sõnas Gueguen.

Prantsusmaa sotsiaalühingu Samu Social Lyoni haru juht Maud Bigot' väitel on tema meeskond saanud kahe päeva jooksul kõnesid kümnetelt kodututelt, keda on tänavatel viibimise tõttu trahviga ähvardatud. Prantslanna sõnul on ta sarnastest juhtumitest kuulnud ka Lille'i, Bordeaux ja Toulouse'i linnas. „Kõik kohad, kuhu nad tavaliselt varjuvad on suletud. Inimesed on hirmunud, sest politsei teeb neile trahvi, kui nad peavarju ei leia,“ kirjeldas Bigot olukorda.