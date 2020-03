GALERII | Tallinna turgudel on olukord nukker  

Balti jaama müüja nentis Õhtulehele, et esmaspäeva pärastlõunal on seal alati vähe rahvast, kuid tõsi – üleüldiselt on ostjaid ikkagi vähemaks jäänud. Ka sõnas ta, et kui muidu veetsid noored turu toidukohtades õhtuti vaba aega ning ikka ka temalt üht-teist ostsid, siis nüüd on olukord muutunud. "Kliente on vähem, inimesed käivad pigem päeval ja ostavad korraga palju ette ära. Ma ei tunne väga, et oleksin rahaliselt palju kaotanud, aga olukord võib iga hetk muutuda," ütles müüja.