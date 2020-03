ROOTSI PEAMINISTER: ohus on inimeste elu, tervis ja töökohad 

Rootsis on piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks senini olnud Euroopa ühed leebemad. Samas on nakatunuid diagnoositud esmaspäeva õhtuks juba 2046. Haigus Covid-19 on võtnud elu 25 inimeselt.

"Elus tuleb hetki, millal inimene peab tooma ohvreid mitte ainult iseenda pärast, vaid vastutusest ümbritsevate inimeste, ligimeste ja kodumaa pärast. Praegu on selline hetk. See hetk on nüüd käes," rõhutas Löfven.

"Igaühel on kohustus nakatumist vältida, kaitsta vanureid ja teisi riskirühmi, lisas peaminister. Ta rõhutas, et ohus on elu, tervis ja töökohad.

Löfven ütles, et rootslastel tuleb arvestada võimalusega, et võimud võivad olla sunnitud kehtestama lähiajal ja lühikese etteteatamisega uusi ja karmimaid reegleid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Mingitest uutest reeglitest ta siiski veel ei teatanud.