Kristi Saare | Teise samba maksete peatamine toimub meie kõigi tuleviku arvelt 

Raha tuleb kulutada, aga mille arvelt?

Selge on, et abipaketid nii tavainimestele, väike- ja suurettevõtjatele on praegu olulised. Maailmamajandus on loetud nädalatega seisma jäänud, peatatud on inimeste tavapärane elu ja firmade igapäevane majandustegevus. Iga toetusmeetme või abipaketi puhul tasub aga mõtiskleda, kust ja mille arvelt me selleks raha võtame.

Eesti on aastaid olnud Euroopas eesrindlik eelarvetasakaalu ja vähese riigivõla poolest ning nüüd, kui on tõeline kriis, on aeg seda head mainet laenu võttes maksimaalselt ära kasutada. On arusaamatu, miks niigi raskel ajal on üks esimesi kohti, kuhu valitsus sooviks näpud taha ajada, inimeste pikaajalised pensionisäästud.

Kuigi igas kriisis elades võib tunduda, et seekord paremaks ei lähe, ja iga kriisi keskel on see tunne täiesti reaalne, siis ühel hetkel kipuvad kõik ükskõik kui pikaajalised ja sügavad kriisid siiski läbi saama. Peame selleks hetkeks valmis olema – ja kriisiajal pikaajalise tulevikuperspektiivi unustamine ja pensionivara kallale minek ei aita meid siinkohal karvavõrdki.

Investorinärvi on raskel ajal raske leida

Investeerimistõdesid on raamatutesse kirja pandud aastasadade jooksul väga palju, ja hoolimata sellest kordavad investorid samu vigu igas kriisis. Kindlasti on igaüks kuulnud lauset, et näiteks aktsiaid tuleks osta siis, kui “veri tänavatel”, ehk olukord tundub maailmas hull, sest mida suurem on hirm, seda odavamalt on ettevõtted müügis.

Kahjuks komistame aga taas sama reha otsa – käesolev kriis tundub mõõtmatult palju valusam ja pikaajalised eesmärgid kaovad tihti lühiajaliselt horisondi taha. Seetõttu on pensionisüsteemid loodud tavapäraselt süsteemidena, kus on paika pandud fikseeritud sissemaksed, mis toimuvad pika aja jooksul. Üks pikaajalise investori põhisoovitusi pole ilmaasjata, et oma vara seisu ei tasu liiga tihti vaatamas käia, sest ajutiselt punased numbrid on paratamatus ja liiga pikalt nende uurimine ajab käed tegutsemiseks sügelema.