Just nüüd on õige aeg valida IT-eriala! 

Eelmisel aastal võimsa stardi teinud IT-akadeemia on nutikas kombinatsioon kutse- ja gümnaasiumiharidusest, ühendades mõlema õppe tugevaimad küljed. Nii saab noor nelja-aastase õppe lõppedes keskkooli lõputunnistuse kõrval tasku pista veel teisegi, kutsetunnistuse. Kaks tunnistust tähendab omakorda kaks korda rohkem võimalusi. Jääb igaühe enda otsustada, kas võtta järgmine kurss kõrgkoolile või alustada kõrgelt tasustatud lennukat karjääri töömaailmas. Üks on igatahes kindel: hea IT-spetsialist juba niisama naljalt nurka konutama ei jää.

Tõepoolest – ostleme üha enam e-poest, uudised ja telekas on kättesaadav internetis, apteegis on vaja digiretsepti ning selgub, et isegi koolitunnid võivad e-keskkondades toimuda. IT on kõigis eluvaldkondades kohal, aga ka IT-alased teadmised ja oskused on muutunud mitmekülgseks. Nutikate programmeerijatelt, veebispetsialistidelt, IT-tehnikutelt ja süsteemiadministraatoritelt ka koostöö- ja analüüsivõimet, keeleoskust jpm. Heade oskuste tasuks on aga piiramatud võimalused töötada igast maailmanurgast ning igast asendist.

Kutsekool kui hüppelaud tulevikku

Valdkonna kiire areng on teinud infotehnoloogiast nõutud eriala tööturul ning see ei ole jäänud märkamata ei koolidele ega ka õppuritele endile. Nii on IT-erialad ka Tartu Kutsehariduskeskuses populaarseimate valikute seas. IT-akadeemia on loodud ambitsioonikatele noortele, kes soovivad omandada erialaoskusi, ent sihivad ka kõrgharidust. Akadeemia eripäraks on tavapärasest suurem üldainete maht, mis omakorda loob paremad võimalused õpingute jätkamiseks kõrgkoolis. Nii on see tõsiseks alternatiiviks gümnaasiumile: saad hea ettevalmistuse, et riigieksamitele rahuliku südamega vastu minna, ent erialaoskused tagavad sulle kindla tuleviku ka tööturul.

Tartu Kutsehariduskeskuse õpilane Henry-Gerret Grüning jõudis IT-Akadeemiasse peale 10. klassi lõppu. „Kandideerisin edukalt nii IT-nooremspetsialisti kui tarkvaraarendaja erialadele ning valisin viimase – olen erinevate programmeerimiskeeltega varemgi kokku puutunud ja see on minu jaoks huvipakkuv. Üllatusena tuli, et programmeerimise kõrval pannakse õppetöös suurt rõhku meeskonnatööle, ajajuhtimisele, dokumentatsioonile. Õppetöö võib kohati tunduda raske, aga kui käid korralikult kohal, esitad tööd õigeaegselt ja pingutad piisavalt, on tasuks head hinded ja stipendium! Kutseõpe on väga lahe viis õppimiseks ja mulle meeldib ka kooli paindlikkus ja lähenemine: alati on võimalik kursusejuhatajaga rääkida ja leida lahendus. Tulevikus loodan jätkata õpinguid ülikoolis või täiendada teadmisi kutsekoolis võrgu- või süsteemiadministraatori erialal. Ikka selleks, et oma teadmiste ja oskustega tööturul silma paista ja teha tööd, mis mulle sobib. Usun, et kutsekool on parim algus kõigile, kes samasugusest tulevikust unistavad.“

Ka IT- Akadeemia õpilane Susanna Kuusemaa on oma valikuga rahul. „Sain IT-pisiku Tartu Ülikooli e-kursuselt ning otsustasin IT-akadeemia kasuks. Natuke võttis harjumine ja tempoga sammu pidamine aega, ent üldiselt tunnen end kindlalt. Erialaõppe ühendamine gümnaasiumiga on minu jaoks aja kokkuhoid, sest saan samaaegselt keskhariduse omandamisega õppida midagi, mis mind tegelikult huvitab. Ma usun, et Tartu KHK sobib eelkõige inimesele, kes on teadlik sellest, mida ta soovib õppida ja kui palju on valmis pingutama“