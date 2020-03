VIDEO | Kadai: peame olema valvel, see hiiliv viirus võib plahvatuslikult väljuda kontrolli alt

Perearst Joller kinnitas, et perearstid on rohkem kui nädal aega väga pingsalt valmistunud äkiliseks haigsetumise tõusuks. „Meie suurim mure on isikukaitsevahendid. On keskuseid, kus on alles vaid elementaarsed kaitsemaskid, mis ei ole tegelikult päris õiged raske viirusega inimese ravimiseks. Kuna meedikud on riskigrupp, siis enamus meist arvestavad, et me jääme haigeks. Me oleme korraldanud töö nii, et meil on osad inimesed reservis ja osad tulevad vajadusel asendama,“ seletas Joller.

Ta lisas, et meedikute haigestumine sõltub sellest, kuidas ülejäänud rahvas enda tervist hoiab. „Kui meedikud haigestuvad, siis on see kõigile stressi tekitavam kui siis, kui me oleme terved. Kui on öeldud, et olge karantiinis, siis ärge palun väljuge kodust. Isegi mitte oma toast kui vaja. Kellel pole haigussümptomeid, siis ma palun, et te ei läheks lastega mänguväljakutele või Viru rappa, kus on laudteel teineteisest möödumiseks vaja põhimõtteliselt kallistada,“ sõnas ta.

Jolleri sõnul oleneb meist kõigist see, kui suur on viiruse plahvatuslik levik, mida võib teiste riikide praktikast näha. „Haigestumine võib tõusta väga äkki ja selle tõenäosus oleneb meist kõigist. Meie soov on see, et see haigestunute hulgk oleks lauge tõusuga, et meie meedikud saaks kõikide haigetega hakkama. Palun kuulake neid, kes päriselt töötavad omal alal ja patsientidega tegelevad. Neil on õigus rääkida sellest, milline see haigus on. Ei matemaatikud, füüsikud, keemikud, kuigi nad on targad inimesed, ei ole pädevad seletama, mis parajasti toimub,“ teatas Joller lõpetuseks.

Välisministeerium: meie poole on pöördunud tuhanded

Kallasmaa andis ülevaate välisministeeriumi tegevusest. Ministeeriumi poole on abipalvega pöördunud üle 7000 inimese.