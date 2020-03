OTSE | Kadai: peame olema valvel, see hiiliv viirus võib plahvatuslikult väljuda kontrolli alt 

Plaani järgi on pressikonverentsil kohal terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai, Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Karmen Joller ja välisministeeriumi konsulaarabi büroo direktor Tiina Kallasmaa. Kohal on ka riigihaduse minister Jaak Aab.

Kadai ütles alustuseks, et esmaspäeva hommikuse seisuga on Eestis tuvastatud kokku koroonaviirus 352 inimesel. Ööpäevaga on laekunud ka rekordarv testitulemusi, peaaegu 500. Enim haigusjuhtusid on lisandunud Harju-, Saare- ja Võrumaakonnast. Haiglas on 4 inimest intensiivravil.

„Üldiselt on nii, et kui me vaatame haiguse levikut, seda kui palju oleme tuvastanud haigusjuhte, siis saab öelda, et oleme haiguse leviku avastanud selle varajases faasis. Esmane strateegia, milles toimus laialdane testimine-teavitustöö, on täitnud oma eesmärki. Õnneks ei ole realiseerinud prognoos, et iga päev registreeruks rohkem haigusjuhte kui eelmisel. Kuigi teeme teste rohkem kui varem, on see umber viimased kümme päeva püsinud suhteliselt sama. See ei tähenda seda, et me võiks oma valvsuse kaotada,“ sõnas ta.

Kadai sõnul selgub koroonaviiruse leviku dünaamikast see, siis tegemist on hiiliva viirusega, kus alguses on puhang justkui kontrolli all ja siis ta plahvatuslikult väljub kontrolli alt. „Seda oleme näinud teiste riikide pealt ja peame olema selleks valmis,“ ütles Kadai.