Maailm Kreekas elav eestlane: kohvikute sulgemine on kohalikele valus löök, viiruse ees tuntakse hirmu Johanna-Kadri Kuusk , täna, 11:25 Jaga: M

Samosel elav Aldo Foto: Erakogu

„Üldine meeleolu on hall, aga lootusrikas,“ kirjeldab Kreekas elav Aldo seda, kuidas on koroonaviirus sealset elu mõjutanud. Eestlase sõnul saavad kohalikud aru, et majandusele raske eriolukord on paratamtu ning tuleb ära kannatada.