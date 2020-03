EDUSAMMUD: Taliban ja Afganistani valitsus pidasid Skype'is viljaka videokõne 

Mõlemad osapooled on varem kinnipeetavate vabastamise suhtes erinevaid vaateid väljendanud. Afganistani valitsus soovib järkjärgulist ja tingimisi vabastamist, islamirühmitus Taliban aga tahab, et kõik vangid vabastataks korraga, nagu pandi kirja eelmisel kuul Dohas USAga sõlmitud leppes. Ummikseis on ähvardanud kogu rahuprotsessi lagunemist. Eduka rahuleppe korral peaksid võõrväed pärast 18 aastat kestnud võitlusi viimaks riigist lahkuma.